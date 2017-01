POL-EL: Geeste - Fahrerflucht

Geeste (ots) - Am Donnerstag gegen 06.00 Uhr kam es auf der Landesstraße 67 zwischen Geeste und Dalum zu einem Unfall mit anschließender Flucht. Der Fahrer eines Lkw musste einem entgegenkommendem Autofahrer ausweichen, da dieser seinen Fahrbahnstreifen schnitt. Durch das Ausweichmanöver kam der Lkw von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Es entstand Sachschaden am Lkw sowie an einer Leitplanke. Der Fahrer des dunklen Pkw entfernte sich direkt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05961) 9490 zu melden.

