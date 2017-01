POL-EL: Lingen - Auto aufgebrochen

Lingen (ots) - Am Mittwoch zwischen 06.30 Uhr und 08.20 Uhr wurde in der Marienstraße ein Auto aufgebrochen. Unbekannte Täter hatten an der Beifahrerseite eine Scheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchsucht. Gestohlen wurde eine Handtasche mit Inhalt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

