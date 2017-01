POL-EL: Werlte - Einbruch in Geschäftshaus

Werlte (ots) - Am Freitag gegen 23.00 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen an der Hauptstraße versucht hatten in ein Schuhgeschäft einzubrechen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter versucht einen Seiteneingang des Hauses aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

