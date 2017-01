POL-EL: Wesuwe - Mauer beschädigt

Wesuwe (ots) - Am Dienstag zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr wurde die Begrenzungsmauer vom Parkplatz des Edeka-Marktes an der Hemsener Straße von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Telefonnummer (05932) 72100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell