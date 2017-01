POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Schuhgeschäft

Nordhorn (ots) - Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 08.50 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Neuenhauser Straße in ein Schuhgeschäft ein. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei gelangten die Täter auf unbekannte Weise in das Gebäude und entwendeten aus dem Untergeschoss einen Möbeltresor. Danach flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

