POL-EL: Nordhorn - Außenspiegel beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 07.45 Uhr bis 08.40 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Veldhauser Straße. Während eines Arztbesuches einer Autofahrerin wurde der am rechten Straßenrand, in Richtung Innenstadt geparkte, blaue VW Lupo durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert, sodass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der Verursacher dürfte nach den Feststellungen der Polizei von Veldhausen in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell