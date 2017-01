POL-EL: Berichtigung: Lengerich - Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lengerich (ots) - Bei einem Unfall am Dienstag gegen 18.10 Uhr auf der Lingener Straße wurde ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr der 17-Jährige mit einem Leichtkraftrad die Lingener Straße (L 60) in Richtung Nordstraße. Eine 20-jährige Autofahrerin bog nach links auf die Lingener Straße ein und übersah dabei den 17-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß stürzte dieser auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell