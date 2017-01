POL-EL: Lingen - Ampel beschädigt

Lingen (ots) - Am Montag gegen 08.05 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Ampelanlage an der Jakob-Wolff-Straße/ Ecke Bernd Rosemeyer-Straße. Abschließend entfernt sich der Verursacher von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 in Verbindung zu setzen.

