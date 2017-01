POL-EL: Bad Bentheim - Unfallflucht

Bad Bentheim (ots) - Am Dienstagmorgen in der Zeit von 08.30 Uhr bis 08.40 Uhr wurde auf dem Parkplatz des K+K-Marktes am Berliner Ring ein silberner Opel Zafira an der rechten hinteren Seite erheblich beschädigt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug war beim Ein- oder Ausfahren in der danebenliegenden Parklücke gegen den Opel gefahren und der Fahrer hatte sich danach von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen roten Pkw, da am Opel roter Farbabrieb gefunden wurde. Verursacher und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 9800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell