POL-EL: Meppen - Fußgänger verletzt

Meppen (ots) - Am Sonntag gegen 01.50 Uhr kam es An der Bleiche in Höhe der Emsbrücke zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Fahrer eines vermutlich silbernen VW Golf. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung erlitt der Fußgänger eine Gesichtsverletzung. Zeugen und der Fahrer des Autos werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell