POL-EL: Lingen - Zeuge gesucht

Lingen (ots) - Am Dienstag gegen 09.35 Uhr wurde durch einen Lkw mit Auflieger im Bereich der Straßen Lucaskamp/ Am Botterkamp/ Wilhelm-Berning-Straße beim Abbiegen Sachschaden verursacht. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer vom Unfallort. Er wurde von dem Fahrer oder der Fahrerin eines weißen Mercedes Coupe verfolgt und angehalten. Der Fahrer dieses Mercedes wird gebeten, sich als Zeuge mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

