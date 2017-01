POL-EL: Meppen - Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 70

Meppen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag um 15.20 Uhr auf der Bundesstraße 70 wurden zwei Personen verletzt, eine davon zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr eine 18-jährige Autofahrerin mit einem VW Polo die Bundesstraße und musste ihr Fahrzeug hinter einem langsam fahrenden Baufahrzeug abbremsen. Dieses bemerkte ein 25-jähriger Fahrer eines hinter ihr fahrenden BMW zu spät und fuhr auf den Polo auf. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 18-jährige Mitfahrerin im Polo lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere 20-jährige Mitfahrerin in dem Polo zog sich leichtere Verletzungen zu. Der Fahrer des BMW und die Polo-Fahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell