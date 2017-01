POL-EL: Meppen - Fußgängerin schwer verletzt

Meppen (ots) - Bei einem Unfall am Dienstag gegen 07.55 Uhr auf der Herzog-Arenberg-Straße wurde eine 57-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte die Frau die Straße überquert und dabei ein dort fahrendes Auto übersehen. Der 43-jährige Autofahrer in einem Opel Vectra konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Frau schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell