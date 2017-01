POL-EL: Wietmarschen - Auto ausgebrannt

Wietmarschen (ots) - Am Dienstagvormittag geriet in der Kleestraße ein Geländewagen in Brand. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war das Fahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defekts gegen 10.35 Uhr in Brand geraten. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Das Auto brannte völlig aus und es entstand Totalschaden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

