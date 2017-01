POL-EL: Lingen - Auto beschädigt

Lingen (ots) - Zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 09.20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mit einem Fahrzeug einen silbernen Opel Astra Kombi, der in der Glogauer Straße am Fahrbahnrand geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell