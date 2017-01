POL-EL: Uelsen - Geldbörse gestohlen - Finder gesucht

Uelsen (ots) - Am Montag gegen 17.45 Uhr kam es im Lidl-Markt in Uelsen zum Diebstahl einer Geldbörse. Nach dem Diebstahl wurde die Geldbörse, aus der 450 Euro entwendet wurden, von einem Zeugen auf dem Parkplatz des Marktes gefunden und im Laden abgegeben. Dieser Finder der Geldbörse sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer (05943) 92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell