POL-EL: Meppen - Fahrradkontrollen zu Schulbeginn

Meppen (ots) - Ein wichtiger Grundsatz im Straßenverkehr lautet "Sehen und Gesehen werden". Unter diesem Motto standen auch die von der Polizei an den Schulen im Altkreis Meppen Ende 2016 durchgeführten Kontrollen der Schülerfahrräder. Erfreulicherweise ist die Zahl der verkehrsunsicheren Fahrräder leicht rückläufig. Dennoch wurden auch diesmal wieder mängelbehaftete Fahrräder kontrolliert. In den meisten Fällen waren Beleuchtungseinrichtungen nicht vorhanden oder nicht funktionstüchtig. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass die Eltern bei der Anschaffung neuer oder gebrauchter Fahrräder darauf achten sollten, dass das Fahrrad ihres Kindes mit einem Nabendynamo ausgerüstet ist. Er ist wenig anfällig für technische Mängel und funktioniert bei jedem Wetter. Erfreulich war für die kontrollierende Beamtin, dass die Zahl der mit Speichen-Stiftreflektoren ausgerüsteten Fahrräder erheblich zugenommen hat. Außerdem ist positiv aufgefallen, dass fast alle Grundschüler einen Fahrradhelm tragen. Teilweise sind diese auch zusätzlich mit einem Beleuchtungskörper ausgerüstet. Das Tragen des Fahrradhelmes durch die Grundschüler wurde durch die jeweiligen Schulleitungen durch einen Hinweis an die Eltern bekräftigt und unterstützt. Ein Fahrradhelm kann schwerwiegende Kopfverletzungen bei einem Sturz abwenden. Empfohlen wird außerdem das Tragen der hellen Warnweste, die jedem Grundschüler mit Beginn der 1. Klasse ausgehändigt wurde. In der Hoffnung, dass die Fahrräder aller Schüler in einem guten, verkehrssicheren Zustand sind, kontrolliert die Polizei aktuelle wieder verstärkt im Bereich der Schulwege. Wie in jedem Jahr appelliert die Polizei auch wieder an das verkehrsgerechte Verhalten der erwachsenen Mitbürger, zumal sich die jüngeren Generationen an ihrem Vorbild orientieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell