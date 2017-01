POL-EL: Gölenkamp - Autofahrer schwer verletzt

Gölenkamp (ots) - Bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Vechtetalstraße wurde ein 77-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr der Mann gegen 09.55 Uhr mit einem Mercedes die Vechtetalstraße und scherte aus um ein Auto und einen Lkw zu überholen. Als der Mercedesfahrer bereits fast gänzlich an dem Auto vorbei war, scherte der 62-jährige Autofahrer mit einem Dacia aus, um ebenfalls den Lkw zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Mercedes. Dieser kam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Vorgarten und prallte frontal gegen einen Baum. Der 77-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 62-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell