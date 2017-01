POL-EL: Laar - Brand in Müllverbrennungsanlage

Laar (ots) - Am Montag gegen 6.30 Uhr geriet bei der Müllverbrennungsanlage der EVI in Laar im Europark in einer Halle ein Förderband in Brand. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war ein Teilstück eines Förderbandes der Schlackeaufbereitung vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Emlichheim gelöscht werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es entstand kein Gebäudeschaden. Durch das Feuer wurde ein etwa 15 Meter langes Teilstück des Förderbandes zerstört. Dadurch ist die Förderanlage derzeit nicht mehr funktionsfähig. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell