POL-EL: Haren - Einbruch in Apotheke

Haren (ots) - Zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Montag, 14.00 Uhr, haben unbekannte Täter in der Lange Straße einen Einbruch in eine Apotheke begangen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter die Eingangstür der Apotheke aufgebrochen und gelangten in das Gebäude. Dort wurden mehrere Räume durchsucht und aus den Kassen Bargeld entwendet. Weiterhin wurde aus einem Schrank ein Laptop entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei schließt nicht aus, dass es einen Tatzusammenhang mit dem Einbruch in Meppen in eine Apotheke am Wochenende gibt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell