POL-EL: Wietmarschen - Auto beschädigt

Wietmarschen (ots) - Bereits in der Nacht vom 17. Dezember auf den 18. Dezember wurde in der Meisenstraße ein Auto beschädigt. Der Opel Corsa war am Fahrbandrand geparkt und wurde im Bereich des Kofferraums beschädigt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Telefonnummer (05925) 9057956 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell