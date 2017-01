POL-EL: Nordhorn - Ampel beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Samstag gegen 09.15 Uhr kam es an der Auffahrt Blanke zur Südtangende Bundesstraße 213 in Richtung Denekamper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW, vermutlich Zugmaschine mit Sattelauflieger, beschädigte beim Abbiegen die Ampelanlage und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sattelauflieger soll mit einer gelben Plane und blauer Schrift ausgestattet sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell