POL-EL: Haren - Fahrerflucht

Haren (ots) - Am Mittwoch der letzten Woche in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Edeka-Martes am Brinkerweg geparkter Ford Kuga angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren/Ems unter der Telefonnummer (05932) 72100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell