POL-EL: Lingen - Wem gehört sichergestelltes Fahrrad

Am Freitag gegen 10.55 Uhr wurde bei einer Haftbefehlsvollstreckung bei der Freundin des Festgenommen ein unverschlossenes blau/lila-farbenes Damenhollandfahrrad der Marke Vedra mit der Rahmennummer 461502 vorgefunden. Die bereits wegen Fahrraddiebstahls polizeilich in Erscheinung getretene Frau machte gegenüber den Beamten unglaubwürdige und falsche Angaben. Die Beamten gehen davon aus, dass dieses Rad entwendet wurde. Eine entsprechende Diebstahlsanzeige liegt bislang jedoch nicht vor. Der Eigentümer des Rades wird gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell