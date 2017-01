POL-EL: Aschendorf - Ford beschädigt

Aschendorf (ots) - Am Samstag gegen 07.45 Uhr ereignete sich in der Große Straße auf dem Parkstreifen vor der dortigen Bäckerei Musswessels ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Citroen Picasso setzte mit seinem Pkw innerhalb des Parkstreifens zurück und stieß dabei gegen einen hinter ihm geparkten Wagen der Marke Ford. Nach einer kurzen Wartezeit verließ der Citroen-Fahrer die Örtlichkeit und meldete den Vorfall später der Polizei. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte der Ford nicht mehr am Unfallort festgestellt werden. Bei dem Ford soll es sich um ein dunkles SUV-Fahrzeug mit Kölner Kennzeichen (K-????) gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell