POL-EL: Uelsen - Lampe beschädigt

Uelsen (ots) - Bereits zwischen dem 23. Und 25. Dezember wurde auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in Uelsen eine Parkbuchtleuchte von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer (05943) 92000 in Verbindung zu setzen.

