POL-EL: Geeste - Versuchter Aufbruch eines Nachttresores

Geeste (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende versucht, den Nachttresor einer Sparkassenfiliale am Wietmarscher Damm aufzubrechen. Zwar gelang es ihnen, eine Abdeckplatte abzureißen, an das Geld gelangten sie jedoch nicht. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei in Meppen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell