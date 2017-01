POL-EL: Emlichheim - Niedergeschlagen und ausgeraubt

Emlichheim (ots) - Ein 25-jähriger Mann aus Emlichheim ist am frühen Sonntagmorgen auf dem Westerhook überfallen worden. Gegen etwa 4.15 Uhr wurde er in Höhe des dortigen Bahnüberganges unvermittelt von hinten niedergeschlagen. Er stürzte zu Boden und verlor kurz das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, sah er zwei Männer auf unbeleuchteten Fahrrädern davonfahren. Sie hatten dem Opfer das Portemonnaie und sein Handy geraubt. Der Mann verständigte die Polizei und brachte den Vorfall zur Anzeige. Im Rahmen einer Spurensuche, fanden die Beamten sowohl das Mobiltelefon, als auch die Geldbörse unweit des Tatortes in einem Gebüsch auf. Die Täter hatten offenbar das Bargeld entnommen und den Rest entsorgt. Eine detaillierte Täterbeschreibung liegt zur Zeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05943)92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell