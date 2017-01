POL-EL: Freren - Autofahrerin schwer verletzt

Freren (ots) - Bei einem Unfall am Samstagabend auf der Schapener Straße wurde eine 45-jährige Autofahrerin aus Freren schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr die Frau gegen 23.15 Uhr mit einem Kia die Straße von Freren in Richtung Schapen. Auf der witerglatten Fahrbahn kam sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab. Der Wagen prallte im Seitenraum gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden.

