POL-EL: Bawinkel - Fahrer eines Klein-Lkw leicht verletzt

Bawinkel (ots) - Bei einem Unfall am Samstag gegen 11.00 Uhr auf der Landesstraße 66 wurde ein 26-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw aus Nordhorn leicht verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr der Mann die Lengericher Straße in Richtung Bawinkel. Auf der winterglatten Fahrbahn kam er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug drehte sich und stieß gegen einen weiteren Baum und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell