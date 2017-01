POL-EL: Aschendorf - Brand eines Schuppens

Aschendorf (ots) - In der Nacht zum Sonntag gegen 03.45 Uhr geriet aus noch unbekannter Ursache in der Schulstraße ein Schuppen in Brand. Der aus Trapezblechen gebaute Schuppen brannte völlig nieder. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit nicht vor. Die Polizei nahm noch in der Nacht ihr Ermittlungen an der Brandstelle auf.

