POL-EL: Haselünne - Mofafahrer lebensgefährlich verletzt

Haselünne (ots) - Bei einem Unfall am Freitag gegen 16.10 Uhr wurde auf der Kreisstraße 243 ein 40-jähriger Mofafahrer lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr der Mofafahrer die Kreisstraße von Meppen in Richtung Bawinkel. Ein 21-jähriger Fahrer eines Opel Corsa war zu diesem Zeitpunkt auf der Klosterholter Straße unterwegs und übersah im Kreuzungsbereich den Mofafahrer. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell