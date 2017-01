POL-EL: Rhede - Einbruch in Wohnhaus

Rhede - (ots) - Am Freitag zwischen 18.10 Uhr und 20.30 Uhrhaben unbekannte Täter am Uferbreen einen Einbruch in ein Wohnhaus verübt. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

