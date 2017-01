POL-EL: Lathen - Einbruch in Wohnhaus

Lathen (ots) - Am Freitag zwischen 14.30 Uhr und 17.45 Uhr brachen unbekannte Täter an der Wassermühlenstraße in ein Wohnhaus ein. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter an der Rückseite eine Terrassentür aufgebrochen und durchsuchten das Haus. Aus dem Schlafzimmer wurde Bargeld entwendet. Die Täter wurden vermutlich von den heimkehrenden Bewohnern gestört und flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

