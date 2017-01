POL-EL: Haren - Einbruch in Wohnhaus

Haren (ots) - Drei Täter haben in der Nacht zum Samstag gegen 00.15 Uhr einen Einbruch in das Getränkelager des Edeka-Marktes am Brinkerweg begangen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei waren die Täter durch eine Öffnung in das Getränkelager gelangt und entwendeten Bierflaschen. Sie wurden dabei von einer Polizeistreife beobachtet und flüchteten. Einer der Täter, ein 16-jähriger Jugendlilcher, konnte von den Beamten gestellt werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell