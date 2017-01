POL-EL: Haren - Krähenfüße vor Bahnhof ausgelegt

Das Bild zeigt die ausgelegten Krähenfüße. Bild-Infos Download

Haren (ots) - Am Donnerstagmittag wurde der Polizei eine ungewöhnliche Gefahrenstelle am Bahnhof in Haren gemeldet. Bislang unbekannte Täter hatten dort mehrere selbstgebaute sogenannte "Krähenfüße" ausgelegt. Sie hatten dafür Schrauben und Nägel durch Kronkorken gestoßen und diese auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof verteilt. Bislang haben sich bei der Polizei noch keine Geschädigten gemeldet. Die Polizei in Haren nimmt Hinweise zu dem Sachverhalt unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

