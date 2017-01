POL-EL: Dörpen - 11-Jähriger zündete Feuerwerkskörper selbst

Dörpen (ots) - Wie bereits gemeldet, wurde am Neujahrstag am Schulzentrum an der Schützenstraße ein 11-jähriger Junge durch einen Silvesterböller schwer verletzt. Der 11-Jährige hatte gegenüber der Polizei angegeben, dass ein unbekannter Mann gegen 16.20 Uhr einen Silvesterböller auf einen ihn geworfen habe und dieser unmittelbar vor seinem Gesicht explodierte. Das Kind erlitt Verbrennungen an der linken Hand und im Gesicht und zog sich Verletzungen am Auge zu. Der Junge wurde in eine Spezialklinik in Oldenburg eingeliefert. Ermittlungen des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei Papenburg ergaben nunmehr, dass sich der derzeit noch stationär untergebrachte 11-jährige Junge die schweren Hand- und Augenverletzungen durch eine unsachgemäße Entzündung eines Sprengkörpers selbst beigebracht haben dürfte. Sofort nach dem Entzünden explodierte der Sprengkörper in unmittelbarer Nähe des 11-Jährigen. Bei dem Sprengkörper dürfte es sich wahrscheinlich um einen verbotswidrigen sogenannten "Polenböller" gehandelt haben. Wichtig für die weiteren Ermittlungen der Polizei sind mehrere Personen, die sich im Einmündungsbereich "An der Düne/Ringstraße" aufhielten. Es liegen Hinweise vor, dass aus der Gruppe heraus zunächst versucht wurde diesen Sprengkörper zu entzünden, was jedoch nicht gelang. Der 11-Jährigen hat den Böller dann gefunden und später zur Explosion gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Personengruppe geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell