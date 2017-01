POL-EL: Meppen - Fußgängerin schwer verletzt

Meppen (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf der Straße An der Bleiche wurde eine 64-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war die Fußgängerin bei Grün von der Innenstadt kommend über die Ampel an der Straße An der Bleiche gegangen. Eine 46-jährige Autofahrerin mit einem VW Golf bog aus der Emsstraße bei Grün lins in die Straße An der Bleiche und übersah dabei die querende Fußgängerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fußgängerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell