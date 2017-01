POL-EL: Meppen - Hund vergiftet

Meppen (ots) - Am Donnerstag gegen 07.30 Uhr hat ein Hund in Esterfeld in der Grabbestraße einen vermutlichen Giftköder gefressen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befand sich die 31-jährige Hundehalterin mit ihrem zweijährigen Hund "Buddy" (Jack-Russel/ Chihuahua-Mischung) morgens auf einem Spaziergang. Nach ihren Angaben lief der Hund zwischen dem Aldi-Parkplatz und der Fahrbahn in ein Gebüsch und fraß ein dort gefundenes Stück Fleisch. Anschließend traten bei dem Tier gesundheitliche Probleme auf und er musste von einem Tierarzt behandelt werden. Dieser attestierte eine Vergiftung und stellte bei der weiteren Untersuchung fest, dass dieser Köder offensichtlich mit Nadeln durchsetzt war. Der Hund wurde in eine Tierklinik gebracht und dort operiert. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

