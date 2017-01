POL-EL: Lingen - Leergut- und Getränkediebstähle

Das Foto zeigt die am Tatort zurückgelassenen Räder. Bild-Infos Download

Lingen (ots) - In den vergangenen Wochen wurden bei der Polizei Lingen zahlreiche Diebstähle von Getränke- und Leergutkisten aus Garagen und von Terrassen gemeldet. Die vermutlich meist jugendlichen Täter suchten sowohl tagsüber als auch in den Nachtstunden nach entsprechendem Diebesgut. In mindestens zwei Fällen wurden sie von den Hauseigentümern erwischt und flüchteten. Dabei sind jeweils zwei Fahrräder am Tatort zurückgeblieben. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese ebenfalls aus Diebstählen stammen. Es handelt sich um zwei Herren-Trekkingräder, eines der Marke Greens und eines unbekannter Marke, Typ City Comfort. Außerdem blieben zwei Damenräder der Marken Batavus und Gazelle zurück. Die Eigentümer und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

