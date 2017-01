POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht

Nordhorn (ots) - Am Donnerstagnachmittag ist es auf dem Immenweg in Höhe einer dortigen Arztpraxis zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein zwischen 17 und 17.45 Uhr am Fahrbahnrand geparktes Auto angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher sowie etwaige Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

