POL-EL: Meppen - Polizei sucht Unfallflüchtige

Meppen (ots) - Am späten Donnerstagmorgen ist es an der Kreuzung Uhlandstraße / Körnerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine unbekannte Autofahrerin fuhr gegen 11.35 Uhr mit ihrem silbernen Opel Kleinwagen aus der Körnerstraße in die Stadtheidestraße. Sie übersah hierbei einen schwarzen Opel Insignia, der aus der Uhlandstraße in Richtung Versener Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt sich vom Unfallort. Hinweise an die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell