POL-EL: Nordhorn - Widerstand bei Festnahme

Nordhorn (ots) - Am Mittwochmorgen ist es an der Blücherstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Beamte aus Nordhorn wollten gegen 10.15 Uhr einen Haftbefehl wegen falscher uneidlicher Aussage gegen einen 47-jährigen Deutschen vollstrecken. Nachdem die Polizisten ihm den Grund ihres Erscheinens mitgeteilt hatten, ergriff er zunächst unvermittelt ein Küchenmesser. Nach besonnener Aufforderung der Einsatzkräfte, legte der Mann das Messer beiseite. Widerstandslos festnehmen ließ er sich allerdings trotzdem nicht. Er wehrte sich vehement, konnte aber überwältigt und in die JVA eingeliefert werden. Ein Beamter wurde leicht an der Hand verletzt. Der 47-jährige wird sich nun in einem Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell