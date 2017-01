POL-EL: Haselünne - Autofahrer schwer verletzt

Haselünne (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr wurde ein 18-jähriger Autofahrer aus Haselünne schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr der Mann mit einem Renault Twingo die Straße Am Lasterbach in Richtung Bundesstraße. Der Wagen geriet aufgrund von Straßenglätte und wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab. Dort prallte das Auto frontal gegen einen Baum. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell