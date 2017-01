POL-EL: Emsbüren - Unfall auf A30, drei Schwerverletzte

Emsbüren (ots) - Am Donnerstagabend ist es auf der A30 zwischen Salzbergen und dem Schüttorfer Kreuz zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Vierzigtonner in Richtung Niederlande unterwegs. In Höhe Emsbüren scherte er nach links aus um einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Dabei übersah er, dass sich von hinten ein BMW näherte. Das Auto wurde durch den Sattelzug gegen die Mittelschutzplanke gedrückt, hob ab und kam auf dem Dach liegend, zwischen den Schutzplanken zum Stillstand. Der 20-jährige Fahrer und seine beiden jeweils 19-jährigen Mitfahrer wurden schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die drei jungen Männer aus Bockhorst wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 33-jährige Unfallverursacher aus Osnabrück blieb unverletzt. Am BMW entstand Totalschaden. Der Lkw wurde indes nur leicht beschädigt. Neben der Polizei waren drei Rettungswagen, die Feuerwehr Salzbergen und die Autobahnmeisterei aus Schüttorf vor Ort im Einsatz. In Richtung Niederlande war die Fahrbahn bis etwa 0 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell