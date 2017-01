POL-EL: Nordhorn - Eigentümerin eines Smartphones gesucht

Nordhorn (ots) - Die Polizei sucht die Eigentümerin eines silbernen Samsung Galaxy S7. Sie hatte sich vor einiger Zeit telefonisch bei einem An- und Verkaufsshop an der Neuenhauser Straße gemeldet. Dort hatte sie die IMEI-Nummer eines Smartphones durchgegeben. Das Telefon sei ihr gestohlen worden. Der 22-jährige Mitarbeiter des Geschäftes sollte die Polizei einschalten, sobald das Handy bei ihm angeboten wird. Genau das ist in dieser Woche geschehen. Wie zuvor verabredet, meldete der Mann den Vorfall bei der Polizei und übergab den Beamten das Smartphone. Kontakt zu der mutmaßlichen Eigentümerin konnte bislang nicht hergestellt werden. Die Dame wird gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei in Nordhorn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell