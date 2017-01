POL-EL: Meppen - Radfahrer schwer verletzt

Meppen (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 12.00 Uhr an der Einmündung Neelandstraße/ Ecke Gorch-Fock-Straße wurde ein 31-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr ein 86-jähriger Autofahrer mit einem Kia die Neelandstraße und bog in die vorfahrberechtigte Gorch-Fock-Straße. Dabei übersah er den Radfahrer auf der Gorch-Fock-Straße. Der Radfahrer stürzte und musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in das Meppener Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell