POL-EL: Nordhorn - Außenspiegel beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr wurde ein VW Bora auf der Blumenstraße beschädigt. Nach den bisherigen Feststellungen befuhr ein vermutlich roter Golf III die Blumenstraße in Richtung Lindenallee und touchierte mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des VW Bora. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell