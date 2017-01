POL-EL: Haselünne - Feuerwerkskörper beschädigt Briefkasten und Blumenkübel

Haselünne (ots) - In der Neujahrsnacht wurde von einem bislang unbekannten Täter im Ortsteil Klosterholte in der Eschstraße, ein Briefkasten und ein Blumenkübel durch Feuerwerkskörper beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren gegen unbekannt ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer (05961) 955820 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell