POL-EL: Meppen/ Papenburg - 39-Jähriger nach größere Suchaktion gefunden

Meppen/ Papenburg (ots) - Eine größere Suchaktion hatte am Mittwochabend ein 39-jähriger Pole, der in Haren wohnhaft ist, ausgelöst. Der Mann war zuvor stark alkoholisiert und mit starken Unterkühlungen in das Meppener Krankenhaus eingeliefert worden und wurde stationär auf der Intensivstation aufgenommen. Gegen 18.40 Uhr meldete sich ein Arzt bei der Polizei und teilte das Verschwinden des Mann mit, der nur mit einem Krankenhaus-OP-Hemd bekleidet war. Aufgrund der frostigen Temperaturen löste das Verschwinden des Mannes eine größere Suchaktion aus, da eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte. Eine Absuche des Krankenhauses und der Umgebung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, führte nicht zum Auffinden des Mannes. Auch die Taxiunternehmen wurden von der Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann gebeten. Gegen 20.10 Uhr meldete ein Taxifahrer, dass er soeben gesehen habe, wie dieser Mann in den Zug Richtung Emden eingestiegen sei. Durch eine Polizeistreife konnte der Mann letztendlich im Bahnhof Papenburg im Zug in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Ein bereits angeforderter Polizeihubschrauber und Suchhunde kamen somit nicht mehr zum Einsatz.

